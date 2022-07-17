«Только одна». Гомельский рассказал об ошибке Итудиса во время работы в ЦСКА

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский отреагировал на мнение пользователя своего официального сайта о бывшем наставнике ЦСКА, ныне главном тренере «Фенербахче» Димитрисе Итудисе.
«Получается так, что мы с вами вновь говорим о плюсах и минусах тренера Итудиса. Не ценил то, что имел, всё время подталкивал менеджмент к тому, чтобы преждевременно избавляться от ветеранов, предъявлял к ним повышенные требования, разделял в команде игроков на своих и чужих. Всё это было. То есть Итудис пользовался своим суперпривилегированным положением. В этом только одна его ошибка — отсутствие самокритичности или самоконтроля. Всё остальное — недоработка менеджмента. Ещё один важный момент — молчание его ассистентов. Но результат Итудис дал. А победителей не судят», — написал Гомельский.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
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