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Леброн Джеймс заклеил эмблему adidas на своей майке. Фото

Леброн Джеймс заклеил эмблему adidas на своей майке. Фото
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заклеил на игровой майке логотип компании adidas. Это случилось в ходе матча полулюбительской лиги Drew League, в которой Леброн принимал участие впервые.
Отметим, что adidas является конкурентом компании Nike, с которой Джеймс связан контрактными обязательствами.

Фото: https://twitter.com/ComplexSneakers

Матч с участием Леброна в Drew League прошёл вчера, 16 июля. Лидер «озёрников» в этой встрече показал впечатляющую статистику, набрав 42 очка, сделав 16 подборов и совершив четыре перехвата. Особо запомнилась концовка матча, когда Леброн встал на линию штрафных бросков. Это случилось всего за 4,5 секунды до конца встречи. Счёт тогда был 103:102 в пользу команды Джеймса. Первый бросок Леброн реализовал, а при втором допустил промах, тем самым предоставив соперникам шанс, которым они не воспользовались, промахнувшись.

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