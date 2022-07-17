Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бывший игрок УНИКСа Джон Браун продолжит карьеру в «Монако»

Бывший игрок УНИКСа Джон Браун продолжит карьеру в «Монако»
Комментарии

Экс-форвард казанского УНИКСа Джон Браун подписал контракт с «Монако». Об этом информирует пресс-служба монегасков. Соглашение рассчитано на два сезона.

«Почему выбрал «Монако»? Надо признать, что окружающая среда здесь великолепна. Я уже приезжал сюда несколько раз, и всегда было здорово. Если говорить более серьёзно, с баскетбольной точки зрения, то я присоединился к «Монако», потому что проект этого клуба амбициозен. Команда показывает, что в её распоряжении есть всё, чтобы добиваться поставленных целей», — сказал Браун.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Евролиги Джон провёл за казанцев 10 матчей, в которых в среднем набирал 12,8 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 1,9 передачи. После ухода из казанского клуба Браун перешёл в итальянскую «Брешию».

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

Новость по теме
Экс-игрок «Зенита» Джордан Лойд определился с новым клубом
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022