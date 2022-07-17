Игрока российского клуба 3х3 дисквалифицировали на три года и лишили наград

Антидопинговая комиссия Российской федерации баскетбола дисквалифицировала игрока брянского клуба 3х3 «Бэд Бойс» Александра Захарова, а также менеджера команды Вадима Ходырева. Об этом информирует официальный сайт РФБ.
Дисквалификация Захарова начинается с даты временного отстранения — 26 мая 2022 года – и продлится три года. В комиссии также постановили аннулировать все индивидуальные награды игрока, полученные на чемпионате России по баскетболу 3x3, и изъять все медали и призы.
Ходырев будет дисквалифицирован также сроком на три года, начиная с 6 июля 2022 года.
6 июня компетентный орган Российского антидопингового агентства выявил у Захарова нарушения двух пунктов Общероссийских андидопинговых правил (ОАП): 4.1 «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена» и 4.2 «Использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции или запрещённого метода». Нарушение было выявлено в результате допинг-контроля во время финала чемпионата России 3x3 в Челябинске, где «Бэд Бойс» впервые в истории выиграл серебряные медали. На отдельном заседании комиссии установлено, что Ходырев как менеджер брянской команды нарушил пункт 4.5 ОАП «Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица».
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