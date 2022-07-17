Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил назвал игрока, который был для него самым большим источником вдохновения

Шакил О'Нил назвал игрока, который был для него самым большим источником вдохновения
Комментарии

Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил рассказал об игроке, который был для него самым большим источником вдохновения. По словам Шакила, им является легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар.

«Карим Абдул-Джаббар всегда был для меня большим источником вдохновения. Не только потому, что он был игроком «Лейкерс». Он был одним из больших, сильных и безумных тяжёлых форвардов того времени. Я наблюдал за ним, учился у него, но, честно говоря, я разговаривал с Каримом всего три минуты, когда он был в лиге. Он был уникальным и неповторимым игроком», — приводит слова О'Нила Marca.

Абдул-Джаббар — шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988), два раза признавался MVP финала НБА (1971, 1985). Шесть раз Карим становился самым ценным игроком НБА. 19 раз участвовал в матче всех звёзд НБА.

Шакил О'Нил с трудом влез в Tesla:

Новость по теме
Шакил О'Нил намерен существенно расширить свой бизнес
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022