Шакил О'Нил назвал игрока, который был для него самым большим источником вдохновения

Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил рассказал об игроке, который был для него самым большим источником вдохновения. По словам Шакила, им является легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар.



«Карим Абдул-Джаббар всегда был для меня большим источником вдохновения. Не только потому, что он был игроком «Лейкерс». Он был одним из больших, сильных и безумных тяжёлых форвардов того времени. Я наблюдал за ним, учился у него, но, честно говоря, я разговаривал с Каримом всего три минуты, когда он был в лиге. Он был уникальным и неповторимым игроком», — приводит слова О'Нила Marca.

Абдул-Джаббар — шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (1971, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988), два раза признавался MVP финала НБА (1971, 1985). Шесть раз Карим становился самым ценным игроком НБА. 19 раз участвовал в матче всех звёзд НБА.

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