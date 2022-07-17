Йович: в Сербии я и представить себе не мог, что Йокич в НБА так популярен

Новобранец «Майами Хит» Никола Йович дал комментарий по поводу своего соотечественника Николы Йокича, который выступает за «Денвер Наггетс».

«В Сербии я и представить себе не мог, что Йокич здесь так популярен.



Социальной сети у нас там нет, поэтому невозможно оценить его влияние на игру. Но теперь я всё вижу. Практически все игроки, которых я встречал, упоминают его. Они говорят, что он потрясающий баскетболист.



Я не могу дождаться встречи с ним и хочу увидеть, как он играет вживую», — приводит слова Йовича Fadeaway World.

В прошедшем сезоне Никола играл в Адриатической лиге за сербскую «Мегу». У 208-сантиметрового Йовича набралось 25 матчей, в которых он в среднем набирал 11,7 очка, делал 4,4 подбора и 3,4 передачи. С февраля 2022 года он выступает за сборную Сербии.