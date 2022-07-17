Инсайдер: Ирвинг останется в «Бруклине»

Североамериканский журналист Джейк Фишер рассказал, что разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг собирается остаться в команде на следующий сезон.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 27,4 очка при 5,8 ассиста и 4,4 подбора. Его контракт с «Бруклином» истекает по завершении следующего сезона. Ранее сообщалось, что в случае перехода Ирвинга в «Лос-Анджелес» в «Нетс» может перейти игрок «озёрников» Расселл Уэстбрук.

Ранее также сообщалось, что в «Бруклине» не станут спешить с обменом Кайри, пока не разрешится ситуация с форвардом Кевином Дюрантом. Команда в первую очередь хочет совершить сделку именно с Дюрантом и лишь после приступить к рассмотрению вариантов с Ирвингом.