Шакил О'Нил рассказал про самый запоминающийся матч в карьере
Поделиться
Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил рассказал о матче, который он считает самым запоминающимся в карьере.
«6 марта 2000 года. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ожесточённое сражение в центре города. Мне было 28 лет. Я набрал 61 очко и забил 11 данков за три четверти. Как я могу забыть тот вечер?» — приводит слова О'Нила Marca.
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
Ранее О'Нил рассказал о планах расширить сеть своих ресторанов быстрого питания в Техасе.
Новость по темеШакил О'Нил намерен существенно расширить свой бизнес
Комментарии
- 17 июля 2022
-
21:03
-
19:50
-
18:48
-
17:23
-
16:28
-
15:33
-
14:59
-
14:55
-
13:54
-
12:47
-
12:17
-
11:38
-
10:55
-
09:47
-
00:59
-
00:05
- 16 июля 2022
-
22:48
-
21:01
-
19:54
-
18:49
-
17:34
-
16:53
-
15:56
-
15:42
-
14:09
-
13:54
-
13:32
-
13:17
-
12:25
-
11:22
-
10:45
-
10:29
-
09:59
-
09:34
-
08:49
Партнерский контент