Шакил О'Нил рассказал про самый запоминающийся матч в карьере

Известный в прошлом баскетболист, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил рассказал о матче, который он считает самым запоминающимся в карьере.

«6 марта 2000 года. «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Лос-Анджелес Клипперс». Ожесточённое сражение в центре города. Мне было 28 лет. Я набрал 61 очко и забил 11 данков за три четверти. Как я могу забыть тот вечер?» — приводит слова О'Нила Marca.

О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

Ранее О'Нил рассказал о планах расширить сеть своих ресторанов быстрого питания в Техасе.