Журналистка Fox News: посидев в русской тюрьме, Грайнер поймёт привилегию родиться в США

Ведущая телеканала Fox News Томи Ларен высказалась по поводу американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Не понимаю, почему Бриттни Грайнер требует возвращения в страну, которую она считает недостойной своего патриотизма.



Если эта женщина даже не может вытащить свою попу из раздевалки в тёплом Финиксе, штат Аризона, чтобы встать и поприветствовать наш флаг в течение двух минут национального гимна, возможно, она действительно не хочет находиться в США.



Может быть, посидев немного в русской тюрьме, она поймёт, какая это привилегия – родиться в Америке и быть благодарной США, величайшей нации на Земле. И я действительно надеюсь, что она изменит своё отношение», — приводит слова Ларен Conservative Brief со ссылкой на Outkick.

Напомним, Бриттни Грайнер была задержана в феврале в аэропорту за попытку провезти наркотические вещества. В жидкости для курения, которая была найдена у Грайнер, содержалось гашишное масло.



Следующее заседание по делу американской баскетболистки пройдёт 26 июля.