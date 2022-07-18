Защитник «Бруклина»: Дюрант и Ирвинг тормозят все остальные переходы

Защитник «Бруклин Нетс» Лэнгстон Гэллоуэй высказался о ситуации со звёздными игроками команды Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.



Ирвинг этим летом воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Нетс» на год, но не договорился о новом соглашении. При этом игроком активно интересуются «Лейкерс», которые готовы обменять Расселла Уэстбрука на Кайри. Кевин Дюрант, в свою очередь, запросил обмен, несмотря на действующий контракт. Игрок рассматривает возможность перехода в «Майами» или «Финикс».



«Прямо сейчас Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг тормозят все остальные переходы не только в команде, но и на рынке. Когда они определятся со своим будущим, то будут понятны возможности для переходов других игроков», — приводит слова Гэллоуэя Advocate.

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