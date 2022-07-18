Защитник «Бруклина»: Дюрант и Ирвинг тормозят все остальные переходы
Поделиться
Защитник «Бруклин Нетс» Лэнгстон Гэллоуэй высказался о ситуации со звёздными игроками команды Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.
Ирвинг этим летом воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Нетс» на год, но не договорился о новом соглашении. При этом игроком активно интересуются «Лейкерс», которые готовы обменять Расселла Уэстбрука на Кайри. Кевин Дюрант, в свою очередь, запросил обмен, несмотря на действующий контракт. Игрок рассматривает возможность перехода в «Майами» или «Финикс».
«Прямо сейчас Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг тормозят все остальные переходы не только в команде, но и на рынке. Когда они определятся со своим будущим, то будут понятны возможности для переходов других игроков», — приводит слова Гэллоуэя Advocate.
Новость по темеНазваны подробности о позиции «Бруклина» по обмену Кайри Ирвинга
Комментарии
- 18 июля 2022
-
10:26
-
10:17
-
09:33
-
09:21
- 17 июля 2022
-
23:53
-
23:04
-
21:44
-
21:03
-
19:50
-
18:48
-
17:23
-
16:28
-
15:33
-
14:59
-
14:55
-
13:54
-
12:47
-
12:17
-
11:38
-
10:55
-
09:47
-
00:59
-
00:05
- 16 июля 2022
-
22:48
-
21:01
-
19:54
-
18:49
-
17:34
-
16:53
-
15:56
-
15:42
-
14:09
-
13:54
-
13:32
-
13:17
Партнерский контент