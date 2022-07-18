Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Бруклина»: Дюрант и Ирвинг тормозят все остальные переходы

Защитник «Бруклина»: Дюрант и Ирвинг тормозят все остальные переходы
Комментарии

Защитник «Бруклин Нетс» Лэнгстон Гэллоуэй высказался о ситуации со звёздными игроками команды Кайри Ирвингом и Кевином Дюрантом.

Ирвинг этим летом воспользовался опцией игрока и продлил контракт с «Нетс» на год, но не договорился о новом соглашении. При этом игроком активно интересуются «Лейкерс», которые готовы обменять Расселла Уэстбрука на Кайри. Кевин Дюрант, в свою очередь, запросил обмен, несмотря на действующий контракт. Игрок рассматривает возможность перехода в «Майами» или «Финикс».

«Прямо сейчас Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг тормозят все остальные переходы не только в команде, но и на рынке. Когда они определятся со своим будущим, то будут понятны возможности для переходов других игроков», — приводит слова Гэллоуэя Advocate.

Новость по теме
Названы подробности о позиции «Бруклина» по обмену Кайри Ирвинга
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022