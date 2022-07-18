Райкович прокомментировал подписание Ливио Жан-Шарля

Главный тренер московского ЦСКА Эмиль Райкович поделился ожиданиями от перехода французского форварда Ливио Жан-Шарля. 28-летний игрок заключил с армейским клубом контракт на год с возможностью продления ещё на сезон.



«У Ливио есть опыт игры в Евролиге за «Олимпиакос» в последние два сезона и за «Асвел» годом ранее. Он динамичный, атлетичный «большой», который может выступать на позициях пятого и четвертого номеров. Он универсален в атаке, так как может быстро «проваливаться» под щит и забрасывать сверху, и при этом способен попадать открытые броски с трехочковой дистанции. Ливио — очень хороший обороняющийся игрок, который может держать «больших» в «краске» и защитников на периметре. Думаю, он хорошо впишется в нашу систему и станет еще одной важной частью нашей команды», — приводит слова Райковича пресс-служба ЦСКА.



Ливио Жан-Шарль воспитывался в парижском центре подготовки молодых игроков. В 2013 году был выбран «Сан-Антонио» под 28-м номером на драфте НБА, но не дебютировал из-за травмы колена. В 2017 году француз играл за фарм-клуб «Сан-Антонио» — «Остин Спёрс».



Последние два сезона Жан-Шарль выступал за «Олимпиакос».

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