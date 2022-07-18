Сын Шакила О’Нила остался доволен своим выступлением в Летней лиге НБА
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Шариф О’Нил, сын легендарного центрового Шакила О’Нила, оценил своё выступление за «Лос-Анджелес Лейкерс» в Летней лиге НБА — 2022.
«Благодарю «Лейкерс» за предоставленную возможность, а также спасибо всем тем, кто меня поддерживал. Я очень горд своим выступлением. Это был потрясающий опыт. Не могу дождаться, чтобы увидеть, куда я дойду в этом путешествии. Буду двигаться шаг за шагом», — написал в своих социальных сетях О’Нил-младший.
Шариф О’Нил не был выбран на драфте НБА, но позднее подписал соглашение с «Лейкерс» и выступил за «озёрников» в Летней лиге. 22-летний форвард принял участие в четырёх играх, в которых набирал в среднем 4,8 очка и совершал 3,8 подбора.
Победителем Летней лиги НБА стал «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Новость по теме«Портленд» — победитель Летней лиги НБА
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