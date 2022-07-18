Сын Шакила О’Нила остался доволен своим выступлением в Летней лиге НБА

Шариф О’Нил, сын легендарного центрового Шакила О’Нила, оценил своё выступление за «Лос-Анджелес Лейкерс» в Летней лиге НБА — 2022.



«Благодарю «Лейкерс» за предоставленную возможность, а также спасибо всем тем, кто меня поддерживал. Я очень горд своим выступлением. Это был потрясающий опыт. Не могу дождаться, чтобы увидеть, куда я дойду в этом путешествии. Буду двигаться шаг за шагом», — написал в своих социальных сетях О’Нил-младший.



Шариф О’Нил не был выбран на драфте НБА, но позднее подписал соглашение с «Лейкерс» и выступил за «озёрников» в Летней лиге. 22-летний форвард принял участие в четырёх играх, в которых набирал в среднем 4,8 очка и совершал 3,8 подбора.



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