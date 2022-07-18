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Харден: сказал клубу, чтобы они подписали нужных игроков, а уже оставшиеся деньги отдали м

Харден: сказал клубу, чтобы они подписали нужных игроков, а уже оставшиеся деньги отдали м
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Защитник «Филадельфия Сиксерс» Джеймс Харден рассказал о том, почему пошёл на уступки клубу при подписании нового контракта этим летом.

Харден при продлении контракта отказался от $ 15 млн за следующий сезон и подписал новое двухлетнее соглашение с зарплатой $ 34 миллиона в год.

«Мы разговаривали с президентом «Филадельфии» Дэрилом Мори, мне объяснили, за счёт чего можно стать лучше, как команда, рассказали о рыночной стоимости некоторых игроков. Я сказал Мори, чтобы он сделал состав сильнее, подписал игроков, которые необходимы и уже оставшиеся деньги отдал мне. Настолько сильно я хочу побеждать.

Я намерен бороться за титул и это всё, что меня интересует сейчас. Если это даст нам больше шансов выиграть, я готов получать меньше», — приводит слова Хардена Yahoo Sports.

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