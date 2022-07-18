Кайри Ирвинг: в прошлой жизни я был Кевином Дюрантом

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг отметился сходства в стиле игры между собой и Кевином Дюрантом. Игроки провели совместную трансляцию в социальной сети, в ходе которой обсудили игровые качества друг друга.



«Я уже говорил, что в прошлой жизни был тобой. Ты делаешь всё то, что делал я и мыслимо точно так же. Цель одна — добраться до позиции, выпрыгнуть и бросить. У меня безупречная работа ног, я обладаю хорошим ростом и могу забивать сверху. Когда бросаю с зависанием, то не вижу людей», — цитирует Fadeaway World обращение Кайри к Дюранту.



Напомним, что в 2019 году Дюрант и Ирвинг объединились в составе «Бруклина». В текущее межсезонье Кайри воспользовался опцией игрока и продлил контракт на сезон. Дюрант запросил обмен и может перебраться в «Майами Хит» или «Финикс Санс».