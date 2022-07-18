«Зенит» продлил контракт с генеральным директором Церковным

Генеральный директор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте санкт-петербуржцев.



Новое соглашение с Церковным действует до 2025 года.



Церковный занимает пост генерального директора «Зенита» с 2018 года. В первый год его работы клуб дошёл до полуфинала Единой лиги ВТБ и вышел в Топ-16 Еврокубка. В следующем сезоне сине-бело-голубые впервые в истории выступили в Евролиге.



В минувшем сезоне «Зенит» впервые в клубной истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финале был обыгран московский ЦСКА со счётом 4-3. Кроме того, санкт-петербуржцы выиграли золото и в Единой молодёжной лиге ВТБ.



Ожидается, что в новом сезоне у «Зенита» появится фарм-клуб в Суперлиге, а также добавится по одному составу в молодёжной лиге и в ДЮБЛ.