Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» продлил контракт с генеральным директором Церковным

«Зенит» продлил контракт с генеральным директором Церковным
Комментарии

Генеральный директор баскетбольного «Зенита» Александр Церковный подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщается на официальном сайте санкт-петербуржцев.

Новое соглашение с Церковным действует до 2025 года.

Церковный занимает пост генерального директора «Зенита» с 2018 года. В первый год его работы клуб дошёл до полуфинала Единой лиги ВТБ и вышел в Топ-16 Еврокубка. В следующем сезоне сине-бело-голубые впервые в истории выступили в Евролиге.

В минувшем сезоне «Зенит» впервые в клубной истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финале был обыгран московский ЦСКА со счётом 4-3. Кроме того, санкт-петербуржцы выиграли золото и в Единой молодёжной лиге ВТБ.

Ожидается, что в новом сезоне у «Зенита» появится фарм-клуб в Суперлиге, а также добавится по одному составу в молодёжной лиге и в ДЮБЛ.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022