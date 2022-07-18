Харден: Эмбиид и я способны привести «Филадельфию» к титулу

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден оценил потенциал своей связи со звёздным центровым Джоэлом Эмбиидом.
«Мы часто общаемся с Джоэлом. Бывает, встречаемся с ним, обсуждаем, как будем играть в новом сезоне и что можно сделать, чтобы помочь команде стать чемпионами. Отлично, когда в вашей команде есть два игрока, которые входят в число лучших в лиге на своей позиции. Это отличный фундамент для строительства команды победителей.
Мы хотим расти вместе с клубом и постараемся довести «Филадельфию» до вершины. Верю в то, что мы способны на это», — цитирует Хардена Yahoo Sports.
Харден перебрался в «Филадельфию» в феврале незадолго до дедлайна. В текущее межсезонье защитник подписал новый двухлетний контракт с клубом, согласно которому будет получать $ 34 млн в год.
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