Инсайдер: «Нетс» будут пытаться обменять Дюранта до тех пор, пока он не попросит остаться

Команда НБА «Бруклин Нетс» продолжает рассматривать варианты для обмена своего звёздного форварда, американца Кевина Дюранта, сообщает журналист Эдриан Войнаровски.

«Да, вероятность уменьшается, но «Нетс» по-прежнему пытаются найти сделку для Дюранта. Думаю, если бы Кевин Дюрант пришёл к руководству «Бруклина» и сказал, что остаётся, то, конечно же, они бы его оставили. Но поскольку он этого не сделал, они будут пытаться его обменять. Потому что всем нужны игроки, которые хотят выступать. Никто не хочет иметь команду игроков, не желающих играть», – сказал Войнаровски в интервью ESPN.

В минувшем сезоне Дюрант провёл за «Бруклин» 55 матчей, в которых набирал в среднем 29,9 очка за игру, совершал 7,4 подбора и делал 6,4 передачи.