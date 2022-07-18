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Ламело Болл сменил игровой номер

Ламело Болл сменил игровой номер
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Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл официально сменил игровой номер, сообщает инсайдер Шэмс Чарания. Отныне баскетболист будет выступать под первым игровым номером.

Придя в команду в 2020 году, Ламело был вынужден взять 2-й номер, поскольку 1-й номер принадлежал Малику Монку. После ухода Монка в «Лейкерс» Болл хотел сменить номер, но опоздал с подачей заявки. После поражения в плей-ин нынешнего сезона от «Атланты Хоукс» Ламело Болл заявил, что никогда больше не будет носить игровую майку с номером «2».

Напомним, в прошедшем сезоне Болл стал самым молодым баскетболистом за последние 40 лет, которому покорилась статистическая линия 25-15-10 (как минимум 25 очков, 15 подборов и 10 передач) в матче НБА.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Болл принял участие в 76 матчах, в которых в среднем набирал 20,2 очка, отдавал 7,6 передачи и совершал 6,7 подбора.

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