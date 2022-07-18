Краснодарский «Локомотив-Кубань» продлил контракт с Захаром Ведищевым, сообщает официальный сайт команды. Новое соглашение с воспитанником краснодарского клуба рассчитано на два года.



Воспитанник системы резерва «Локомотива-Кубань» Ведищев в минувшем сезоне принял участие в трёх турнирах.



В Суперлиге-1 он сыграл три матча, в которых набирал в среднем 13,0 очка, отдавал 3,0 результативной передачи и совершал 2,9 подбора за 21 минуту игрового времени.



В Единой лиге ВТБ защитник сыграл 25 матчей, в которых набирал 5,8 очка, совершал 1,6 подбора и отдавал 0,7 результативной передачи за 15,5 минуты в среднем за игру.



В Еврокубке он набирал 3,6 очка, отдавал 0,7 результативной передачи и совершал 0,7 подбора.