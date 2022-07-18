Бабурин: если позовут в сборную, то я с удовольствием приеду. Пока я на паузе

Капитан «Нижнего Новгорода» Евгений Бабурин заявил, что готов вернуться в сборную России, если ему поступит приглашение.
«Думаю, что момент завершения карьеры в сборной уже пришёл. Так случилось, что у меня была травма, и пока мне делали операцию, я пропустил два «окна», в которых надеялся поучаствовать до того, как я узнал о травме. Потом у меня состоялся разговор с тренером Зораном Лукичем, который сейчас работает и в клубе, и в сборной. Он сказал: «Евгений, ты уже возрастной игрок. Время, которое ты тратишь на сборную, тебе уже надо тратить на себя для восстановления своих сил, иначе организм может не выдержать». Совместным решением мы пришли к выводу, что со сборной я завершил.
Но опять же – если вдруг я понадоблюсь и мне скажут «приезжай», то я с удовольствием приеду. Если позовут – я приеду. Пока я на паузе», — приводит слова Бабурина «Спорт день за днём».
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