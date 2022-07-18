Игрок «Сакраменто» Киган Мюррей признан MVP Летней лиги НБА

Американский форвард Киган Мюррей, выступающий за команду «Сакраменто Кингз», признан самым ценным игроком (MVP) Летней лиги НБА, прошедшей с 7 по 18 июля в Лас-Вегасе (США).

В среднем за игру Мюррей набирал 23,3 очка, совершал 7,3 подбора и делал 2,0 передачи. За «Сакраменто» 21-летний баскетболист, уроженец штата Айова, выступает с нынешнего года.

Напомним, победителем Летней лиги НБА стал «Портленд Трэйл Блэйзерс». В решающем матче «Блэйзерс» переиграли «Нью-Йорк Никс» со счётом 85:77 и поднялись на первую строчку в таблице с показателями 4-1. Это вторая победа для команды, «Блэйзерс» также становились чемпионами в 2018 году.

Ранее о своём выступлении в Летней лиге НБА высказался сын Шакила О’Нила.