Войнаровски: обмен Ирвинга в «Лейкерс» ещё возможен

Инсайдер Эдриан Войнаровски считает, что вариант с обменом Кайри Ирвинга из «Бруклин Нетс» в «Лос-Анджелес Лейкерс» ещё возможен.



«Думаю, «Лейкерс» заключат сделку, может, даже не одну. Возможно, это будет не Кайри Ирвинг, может, даже не игрок уровня Матча всех звёзд. Возможно, это будет Эрик Гордон, Бадди Хилд или Патрик Беверли. Но «Лейкерс» точно будут активными на рынке.



Обмен Ирвинга в «Лейкерс» ещё возможен. Во многом это зависит от того, что будет с Дюрантом. Сейчас «Бруклин» сосредоточен на обмене Кевина. Высока вероятность, что Ирвинг останется в «Бруклине», если останется Дюрант. Но «Лейкерс» не закончили, они продолжают искать варианты, которые позволят им усилиться», — приводит слова Войнаровски Clutch Points.