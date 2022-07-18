«Лейкерс» могут обменять Уэстбрука в «Никс», если «Нью-Йорк» заполучит Донована Митчелла

Инсайдер Марк Стейн сообщил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» может обменять разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Нью-Йорк Никс», если клубу из Нью-Йорка удастся заполучить Донована Митчелла из «Юты Джаз».



«Один из источников посоветовал мне в Лас-Вегасе следить за переговорами «Никс» и «Лейкерс» по возможной сделке с участием Уэстбрука, если Леон Роуз сможет привести Митчелла в «Мэдисон-сквер-гарден», — приводит слова Стейна NBA Central.



В минувшем сезоне Уэстбрук принял участие в 78 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 18,5 очка, совершал 7,4 подбора и отдавал 7,1 передачи. «Лос-Анджелес», напомним, лишился шансов на попадание в плей-офф после поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Финикс Санз».