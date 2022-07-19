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Пабло Ласо прокомментировал увольнение из «Реала»

Пабло Ласо прокомментировал увольнение из «Реала»
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Пабло Ласо прокомментировал увольнение из клуба.

«Я больше не тренер Мадрида. Спустя 11 лет я могу быть только благодарен клубу, руководству, мадридским болельщикам и даже болельщикам соперников. И, конечно же, профессионалам, которые работали со мной, друзьям и коллегам. Для меня было привилегией быть в Мадриде. И я благодарен за то, что был в таком клубе.

У меня нет медицинских заключений из Мадрида, у меня есть свои. Если бы они так беспокоились обо мне, я был бы признателен, если бы они предоставили мне их медицинские заключения. Врачи, которые меня лечили, гарантируют, что со мной всё в порядке, что я могу тренировать. Я доверяю имеющимся у меня заключениям. Если решение «Реала» основано на их отчетах, я не могу сказать, что это предательство. Но я буду признателен, если мне дадут взглянуть на них.

Больше всего меня огорчает то, что в следующем году Пабло Ласо не будет тренировать «Реал». Мои отношения с Мадридом не закончились плохо. Мы достигли соглашения о расторжении контракта, и в команде у меня много друзей, которых я сохранил и всегда буду поддерживать», — приводит слова Ласо Marca.

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