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Бывший американский бейсболист считает, что Грайнер должна понести наказание

Бывший американский бейсболист считает, что Грайнер должна понести наказание
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Знаменитый американский питчер, трёхкратный победитель Мировой серии Курт Шиллинг высказался по поводу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая задержана в России.

«И с какой стати она не должна понести наказание за нарушение законов другой страны? Она, насколько я знаю из каждой её цитаты, никогда не отрицала совершения преступления, ни разу», — приводит слова Шиллинга TMZ.

Напомним, Грайнер была задержана в феврале в аэропорту Шереметьево за попытку провезти наркотические вещества. В жидкости для курения, которая была найдена у Грайнер, содержалось гашишное масло. 7 июля Грайнер признала свою вину. Она заявила, что у неё не было умысла провозить наркотики через границу.
Следующее заседание по делу американской баскетболистки пройдёт 26 июля.

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