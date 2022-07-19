Бывший американский бейсболист считает, что Грайнер должна понести наказание

Знаменитый американский питчер, трёхкратный победитель Мировой серии Курт Шиллинг высказался по поводу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, которая задержана в России.

«И с какой стати она не должна понести наказание за нарушение законов другой страны? Она, насколько я знаю из каждой её цитаты, никогда не отрицала совершения преступления, ни разу», — приводит слова Шиллинга TMZ.

Напомним, Грайнер была задержана в феврале в аэропорту Шереметьево за попытку провезти наркотические вещества. В жидкости для курения, которая была найдена у Грайнер, содержалось гашишное масло. 7 июля Грайнер признала свою вину. Она заявила, что у неё не было умысла провозить наркотики через границу.

Следующее заседание по делу американской баскетболистки пройдёт 26 июля.