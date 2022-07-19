Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Леброн, Уэстбрук и Дэвис хотят повести следующий сезон вместе

Леброн, Уэстбрук и Дэвис хотят повести следующий сезон вместе
Комментарии

Три игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук и Энтони Дэвис хотят провести следующий сезон в одной команде, сообщает Yahoo Sports.

По информации источника, три баскетболиста провели телефонную беседу, в которой пришли к решению остаться втроём в клубе на ещё один сезон. Каждый из игроков пообещал друг другу сделать всё возможное для достижения вершин в новом сезоне.

Матч с участием Леброна в Drew League состоялся 16 июля. Джеймс в этой встрече показал впечатляющую статистику, набрав 42 очка, сделав 16 подборов и совершив четыре перехвата. Особо запомнилась концовка встречи, когда звёздный форвард «Лос-Анджелеса» получил право на штрафные броски за 4,5 секунды до окончания основного времени матча. Счёт тогда был 103:102 в пользу команды Джеймса. Первый бросок Леброн реализовал, а при втором допустил промах, тем самым предоставив соперникам шанс, которым они не воспользовались, промахнувшись.

«Непросто видеть, как его ненавидят». Леброн пытается избавиться от Уэстбрука ради Ирвинга «Непросто видеть, как его ненавидят». Леброн пытается избавиться от Уэстбрука ради Ирвинга
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022