Леброн, Уэстбрук и Дэвис хотят повести следующий сезон вместе

Три игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, Расселл Уэстбрук и Энтони Дэвис хотят провести следующий сезон в одной команде, сообщает Yahoo Sports.
По информации источника, три баскетболиста провели телефонную беседу, в которой пришли к решению остаться втроём в клубе на ещё один сезон. Каждый из игроков пообещал друг другу сделать всё возможное для достижения вершин в новом сезоне.
Матч с участием Леброна в Drew League состоялся 16 июля. Джеймс в этой встрече показал впечатляющую статистику, набрав 42 очка, сделав 16 подборов и совершив четыре перехвата. Особо запомнилась концовка встречи, когда звёздный форвард «Лос-Анджелеса» получил право на штрафные броски за 4,5 секунды до окончания основного времени матча. Счёт тогда был 103:102 в пользу команды Джеймса. Первый бросок Леброн реализовал, а при втором допустил промах, тем самым предоставив соперникам шанс, которым они не воспользовались, промахнувшись.
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