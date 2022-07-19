«Финикс» официально подписал новый контракт с Деандре Эйтоном

Центровой Деандре Эйтон подписал новый контракт с «Финикс Санз». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
1 июля Эйтон стал ограниченно свободным агентом и получил крупное предложение от «Индианы» о четырёхлетнем соглашении на $ 133 млн. Однако «Финикс» решил воспользоваться правом и повторил предложение, сохранив одного из своих лидеров.
У «Санз» есть возможность обменять Эйтона после 15 января, но у самого игрока в течение первого сезона по новому контракту будет возможность отказаться от обмена.
Эйтон был выбран под первым номером на драфте-2018 и выступал за «Финикс» в первые четыре сезона в НБА.
В регулярном чемпионате прошедшего сезона Эйтон набирал в среднем 17,2 очка и совершал 10,2 подбора. В плей-офф показатели составляли 17,9 очка и 8,9 подбора.
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