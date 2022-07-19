«Вашингтон» попытается подписать Дюранта

Инсайдер Hoops Wire Сэм Эмико сообщает, что «Вашингтон Уизардс» рассматривает возможность подписания Кевина Дюранта в текущее межсезонье.



Ранее «Вашингтон» в числе претендентов на звёздного форварда не назывался.



«Сразу несколько источников предлагают последить за действиями «Уизардс», которые могут предпринять попытку подписать Кевина. Дюрант родом из Вашингтона, так что, возможно, он будет не против поиграть дома в одной команде с Брэдли Билом», — сообщил Эмико в социальных сетях.



Напомним, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант запросил возможность обмена этим летом. В качестве претендентов на игрока назывались «Майами Хит» и «Финикс Санз». Также не исключается вариант с возвращением в «Голден Стэйт Уорриорз».