В «Финиксе» прокомментировали подписание нового контракта с Эйтоном

Генеральный менеджер «Финикс Санз» Джеймс Джонс поделился эмоциями после подписания нового контракта с центровым Деандре Эйтоном.
Напомним, с 1 июля Деандре Эйтон был ограниченно свободным агентом и получил запрос от «Индианы» на максимальный четырёхлетний контракт на $ 133 млн. «Санз» воспользовались правом и повторили предложение «Индианы», сохранив одного из лидеров в команде.
«Деандре — это сила на обеих половинах площадки. Он с каждым сезоном становится лучше и продолжит это делать. Эйтон крайне важен для нашей команды и без него мы бы не достигли наших недавних успехов. Мы очень рады, что Деандре остаётся с нами. Это его дом, именно здесь его место», — приводит слова Джеймса Джонса пресс-служба клуба.
«Финикс» в минувшем сезоне дошёл до 1/4 финала плей-офф, где уступил «Далласу» — 3-4. В регулярном чемпионате «Санз» выиграли Западную конференцию.
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