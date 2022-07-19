Инсайдер: Дюрант и Ирвинг понимают, что вряд ли обмены с их участием состоятся

Инсайдер NJ.com Адам Загория сообщил, что сделки с участием звёздных игроков «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга могут не состояться в текущее межсезонье.
«Как мне сообщил источник в самой лиге, Кевин Дюрант и Кайри Ирвинга и сами прекрасно понимают, что вряд ли обмены с их участием будут осуществлены, потому что это крайне сложно. «Нетс» сами сделали всё, чтобы эти сделки превратились в нереальные, запросив огромную компенсацию. Никто не будет пытаться удовлетворить их запросы.
Именно поэтому сейчас нет никаких комментариев от действующих лиц по данной ситуации. Все привыкли, что обычно и Ирвинг, и Дюрант не стесняются и говорят, что думают. Они хотели уйти, но очень быстро осознали, что это не сработает», — сообщает Загория в социальных сетях.
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