Тимофей Якушин перешёл из «Енисея» в МБА

ПБК МБА подписал контракт с защитником Тимофеем Якушиным. Об этом клуб сообщает на своём официальном сайте.



Якушин является воспитанником московского баскетбола и начал заниматься этим видом спорта в СШОР «Тринта». Профессиональную карьеру 25-летний игрок начал в системе московского ЦСКА, где играл с 2012 по 2015 года. Перед началом сезона-2015/16 Якушин перебрался в «Химки», за которые отыграл четыре с половиной года. С молодёжной командой подмосковного клуба Якушин трижды становился призёром Единой молодёжной лиги ВТБ.



Также в карьере Тимофея Якушина есть период выступлений за «Парму» и «Енисей». В красноярском клубе защитник провёл последние два сезона.



В минувшем сезоне «Енисей» дошёл до 1/4 финала Единой лиги ВТБ, где проиграл «Зениту» со счётом 0-3.