Небойша Видич возглавил «Автодор»
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«Автодор» подписал контракт с сербским тренером Небойшей Видичем. Об этом сообщает пресс-служба саратовского баскетбольного клуба.
49-летний подписал соглашение на сезон-2022/23. Его помощником станет Петар Златанович.
Видич тренирует уже на протяжении 27 лет. В его послужном списке есть также работа в российских баскетбольных клубах. В сезоне-2013/14 Небойша руководил молодёжной командой «Локомотива-Кубань». Уже в следующем сезоне серб стал помощником Дирка Бауэрманна в «Красном Октяьре», а в сезоне 2019/2020 ассистировал Зорану Лукичу в «Нижнем Новгороде».
Своих главных успехов в качестве главного тренера Небойша Видич добивался в болгарском клубе «Балкан» из Ботевграда, с которым дважды выигрывал чемпионат Болгарии.
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