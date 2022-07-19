Небойша Видич возглавил «Автодор»

«Автодор» подписал контракт с сербским тренером Небойшей Видичем. Об этом сообщает пресс-служба саратовского баскетбольного клуба.



49-летний подписал соглашение на сезон-2022/23. Его помощником станет Петар Златанович.



Видич тренирует уже на протяжении 27 лет. В его послужном списке есть также работа в российских баскетбольных клубах. В сезоне-2013/14 Небойша руководил молодёжной командой «Локомотива-Кубань». Уже в следующем сезоне серб стал помощником Дирка Бауэрманна в «Красном Октяьре», а в сезоне 2019/2020 ассистировал Зорану Лукичу в «Нижнем Новгороде».



Своих главных успехов в качестве главного тренера Небойша Видич добивался в болгарском клубе «Балкан» из Ботевграда, с которым дважды выигрывал чемпионат Болгарии.

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