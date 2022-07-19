Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт ESPN: Харден пошёл на большие жертвы ради команды

Эксперт ESPN: Харден пошёл на большие жертвы ради команды
Комментарии

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался о настрое звёздного защитника «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена на предстоящий сезон.

Ранее Харден отказался от опции игрока, которая позволила бы ему подписать новый контракт на $ 47 млн, и заключил соглашение на меньшую сумму, чтобы дать клубу возможность пригласить новичков.

«Харден пошёл на большие жертвы ради команды, отказался от опции, которая принесла бы ему большие деньги и согласился на меньший контракт. Своими действиями он старается показать, что хочет выиграть, построить команду и готов идти на жертвы ради этого.

Сейчас он практически не вылезает из зала, очень много работает. Харден доказывает, что полностью сосредоточен на деле, что команда для него на первом месте. Я ожидаю, что он прибавит по сравнению с прошлым сезоном», — приводит слова Перкинса Clutch Points.

Новость по теме
Харден: сказал клубу, чтобы они подписали нужных игроков, а оставшиеся деньги отдали мне
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022