Эксперт ESPN: Харден пошёл на большие жертвы ради команды

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался о настрое звёздного защитника «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена на предстоящий сезон.
Ранее Харден отказался от опции игрока, которая позволила бы ему подписать новый контракт на $ 47 млн, и заключил соглашение на меньшую сумму, чтобы дать клубу возможность пригласить новичков.
«Харден пошёл на большие жертвы ради команды, отказался от опции, которая принесла бы ему большие деньги и согласился на меньший контракт. Своими действиями он старается показать, что хочет выиграть, построить команду и готов идти на жертвы ради этого.
Сейчас он практически не вылезает из зала, очень много работает. Харден доказывает, что полностью сосредоточен на деле, что команда для него на первом месте. Я ожидаю, что он прибавит по сравнению с прошлым сезоном», — приводит слова Перкинса Clutch Points.
- 19 июля 2022
-
14:20
-
13:39
-
12:40
-
11:55
-
11:42
-
10:40
-
10:36
-
10:02
-
09:30
-
08:03
-
03:58
-
02:16
-
00:10
- 18 июля 2022
-
22:49
-
21:52
-
21:49
-
20:49
-
19:48
-
18:59
-
18:40
-
17:26
-
16:10
-
14:54
-
14:01
-
13:00
-
11:16
-
10:26
-
10:17
-
09:33
-
09:21
- 17 июля 2022
-
23:53
-
23:04
-
21:44
-
21:03
-
19:50