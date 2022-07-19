Эксперт ESPN: Харден пошёл на большие жертвы ради команды

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс высказался о настрое звёздного защитника «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена на предстоящий сезон.



Ранее Харден отказался от опции игрока, которая позволила бы ему подписать новый контракт на $ 47 млн, и заключил соглашение на меньшую сумму, чтобы дать клубу возможность пригласить новичков.



«Харден пошёл на большие жертвы ради команды, отказался от опции, которая принесла бы ему большие деньги и согласился на меньший контракт. Своими действиями он старается показать, что хочет выиграть, построить команду и готов идти на жертвы ради этого.



Сейчас он практически не вылезает из зала, очень много работает. Харден доказывает, что полностью сосредоточен на деле, что команда для него на первом месте. Я ожидаю, что он прибавит по сравнению с прошлым сезоном», — приводит слова Перкинса Clutch Points.