«Оклахома» продлит контракт с Кенриком Уильямсом — $ 27,2 млн на четыре года

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщает в своих социальных сетях, что «Оклахома-Сити Тандер» договорились о новом контракте с форвардом Кенриком Уильямсом.
Игрок подпишет новое четырёхлетнее соглашение, согласно которому получит $ 27,2 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2023/24.
Кенрик Уильямс выставлял свою кандидатуру на драфт НБА в 2018 году, но не был выбран. Первые два сезона в профессиональной карьеры форвард выступал за «Новый Орлеан» и в 2020 году был обменен в «Оклахома-Сити Тандер».
В прошедшем сезоне Уильямс принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 7,4 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 2,2 результативные передачи.
Напомним, «Оклахома» по итогам завершившегося сезона заняла 14-е место в Западной конфреренции.
- 19 июля 2022
-
14:20
-
13:39
-
12:40
-
11:55
-
11:42
-
10:40
-
10:36
-
10:02
-
09:30
-
08:03
-
03:58
-
02:16
-
00:10
- 18 июля 2022
-
22:49
-
21:52
-
21:49
-
20:49
-
19:48
-
18:59
-
18:40
-
17:26
-
16:10
-
14:54
-
14:01
-
13:00
-
11:16
-
10:26
-
10:17
-
09:33
-
09:21
- 17 июля 2022
-
23:53
-
23:04
-
21:44
-
21:03
-
19:50