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«Оклахома» продлит контракт с Кенриком Уильямсом — $ 27,2 млн на четыре года

«Оклахома» продлит контракт с Кенриком Уильямсом — $ 27,2 млн на четыре года
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Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщает в своих социальных сетях, что «Оклахома-Сити Тандер» договорились о новом контракте с форвардом Кенриком Уильямсом.

Игрок подпишет новое четырёхлетнее соглашение, согласно которому получит $ 27,2 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2023/24.

Кенрик Уильямс выставлял свою кандидатуру на драфт НБА в 2018 году, но не был выбран. Первые два сезона в профессиональной карьеры форвард выступал за «Новый Орлеан» и в 2020 году был обменен в «Оклахома-Сити Тандер».

В прошедшем сезоне Уильямс принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 7,4 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 2,2 результативные передачи.

Напомним, «Оклахома» по итогам завершившегося сезона заняла 14-е место в Западной конфреренции.

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