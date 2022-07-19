«Оклахома» продлит контракт с Кенриком Уильямсом — $ 27,2 млн на четыре года

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщает в своих социальных сетях, что «Оклахома-Сити Тандер» договорились о новом контракте с форвардом Кенриком Уильямсом.



Игрок подпишет новое четырёхлетнее соглашение, согласно которому получит $ 27,2 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2023/24.



Кенрик Уильямс выставлял свою кандидатуру на драфт НБА в 2018 году, но не был выбран. Первые два сезона в профессиональной карьеры форвард выступал за «Новый Орлеан» и в 2020 году был обменен в «Оклахома-Сити Тандер».



В прошедшем сезоне Уильямс принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата, в которых набирал 7,4 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 2,2 результативные передачи.



Напомним, «Оклахома» по итогам завершившегося сезона заняла 14-е место в Западной конфреренции.