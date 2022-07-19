Уиггинс: каждый раз поражаюсь тому, что делает Карри

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Эндрю Уиггинс оценил уровень разыгрывающего команды Стефена Карри.
«Каждый раз что-то происходит, в каждом матче что-то новое. Невозможно привыкнуть к этому, не получится быть равнодушным. Вот Карри попадает с центра площадки или просто бросит и уже не смотрит ни на мяч, ни на корзину, а бежит обратно в оборону. И каждый раз ты поражаешься тому, что он делает. Как? Можно попробовать провернуть нечто подобное на тренировке, но в игре вы не добросите до кольца. Так что у меня остаётся вопрос — как Стеф это делает?», — цитирует Уиггинса Fadeaway World.
В минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Стеф Карри был признан самым ценным игроком финальной серии.
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