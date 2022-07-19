«Он явно не подготовлен тактически». Владимир Гомельский — о новичке УНИКСа

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский поделился мнением о новичке казанского УНИКСа, центровом Джалене Рейнольдсе. Стороны заключили контракт по схеме «1+1».



«Рейнольдса я бы даже не стал сравнивать с Пойтрессом. Рейнольдс гораздо слабее. Он явно не подготовлен тактически, обладает вздорным характером. Не имеет сколько-нибудь стабильного среднего броска. Эти его качества, вернее, их отсутствие, сильно ограничивают тренера в его использовании. Его сильнейшей стороной является неограниченный атлетизм», — написал Гомельский на своём официальном сайте.



Прошлый сезон Рейнольдс провёл в «Маккаби». В 35 матчах минувшего розыгрыша Евролиги средние показатели Рейнольдса составили 8,9 очка, 4,6 подбора, 0,9 передачи за 16,5 минуты.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: