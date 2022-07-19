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Леброн Джеймс отреагировал на впечатляющую статистику сына

Леброн Джеймс отреагировал на впечатляющую статистику сына
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс разместил новый пост в своих социальных сетях, отреагировав на впечатляющую статистику своего сына Бронни в недавнем матче молодёжной лиги – Nike Elite Youth Basketball League: Джеймс-младший набрал 28 очков, отдал шесть передач и выполнил три подбора.

«Мы просто работаем. Держитесь ниже и оставайтесь взаперти», — написал Леброн в своих социальных сетях.

Ранее Леброн не раз признавался, что мечтает играть с сыном в одной команде. Звёздный форвард «Лос-Анджелеса» также признавался, что хотел бы провести свой последний сезон именно с Бронни — в какой бы команде ни играл его сын.

Защитник ЦСКА Уэйр ассистировал Леброну в матче Drew League:

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