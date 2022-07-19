Перкинс: Стефен или Коби? Я отдаю предпочтение Карри

Чемпион НБА, а ныне эксперт Кендрик Перкинс признался, что отдаёт предпочтение звёздному игроку «Голден Стэйт Уорриорз» Стефену Карри перед пятикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.
«Непростой выбор, но я отдаю предпочтение Карри», — сказал Перкинс в эфире передачи First Take.
В минувшем сезоне «Голден Стэйт Уорриорз» стал чемпионом НБА, обыграв в финале «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Стеф Карри был признан самым ценным игроком финальной серии.
Коби Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета Sikorsky S-76B недалеко от Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Также погибли пилот и восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.
«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:
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