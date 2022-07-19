Шабазз Напьер определился с новым клубом

Экс-игрок «Зенита», американский разыгрывающий Шабазз Напьер в скором времени станет игроком «Црвены Звезды». Об этом информирует издание Telesport.rs.
По сведениям источника, обе стороны уже уладили все формальности. Осталось только подписать контракт.
Напомним, Напьер покинул расположение «Зенита» в самом конце февраля, уехав в США. Тогда отмечалось, что такое решение игрок принял в отрыве от политической обстановки — Шабазз в любом случае хотел уйти из «Зенита». Некоторые источники всё же утверждали, что на выбор игрока повлияли политические события.
«Зенит» в сезоне-2021/2022 впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) команда из Санкт-Петербурга обыграла ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели выиграть три матча подряд, что позволило им победить в финальном противостоянии.
«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:
- 19 июля 2022
-
21:15
-
20:49
-
20:06
-
19:21
-
18:47
-
17:48
-
17:22
-
16:21
-
15:57
-
15:11
-
14:20
-
13:39
-
12:40
-
11:55
-
11:42
-
10:40
-
10:36
-
10:02
-
09:30
-
08:03
-
03:58
-
02:16
-
00:10
- 18 июля 2022
-
22:49
-
21:52
-
21:49
-
20:49
-
19:48
-
18:59
-
18:40
-
17:26
-
16:10
-
14:54
-
14:01
-
13:00