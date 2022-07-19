Шабазз Напьер определился с новым клубом

Экс-игрок «Зенита», американский разыгрывающий Шабазз Напьер в скором времени станет игроком «Црвены Звезды». Об этом информирует издание Telesport.rs.



По сведениям источника, обе стороны уже уладили все формальности. Осталось только подписать контракт.



Напомним, Напьер покинул расположение «Зенита» в самом конце февраля, уехав в США. Тогда отмечалось, что такое решение игрок принял в отрыве от политической обстановки — Шабазз в любом случае хотел уйти из «Зенита». Некоторые источники всё же утверждали, что на выбор игрока повлияли политические события.



«Зенит» в сезоне-2021/2022 впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) команда из Санкт-Петербурга обыграла ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели выиграть три матча подряд, что позволило им победить в финальном противостоянии.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ: