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Шабазз Напьер определился с новым клубом

Шабазз Напьер определился с новым клубом
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Экс-игрок «Зенита», американский разыгрывающий Шабазз Напьер в скором времени станет игроком «Црвены Звезды». Об этом информирует издание Telesport.rs.

По сведениям источника, обе стороны уже уладили все формальности. Осталось только подписать контракт.

Напомним, Напьер покинул расположение «Зенита» в самом конце февраля, уехав в США. Тогда отмечалось, что такое решение игрок принял в отрыве от политической обстановки — Шабазз в любом случае хотел уйти из «Зенита». Некоторые источники всё же утверждали, что на выбор игрока повлияли политические события.

«Зенит» в сезоне-2021/2022 впервые в истории стал победителем Единой лиги ВТБ. В финальной серии (4-3) команда из Санкт-Петербурга обыграла ЦСКА. После четырёх встреч счёт в серии был 3-1 в пользу армейцев, но в дальнейшем петербуржцы сумели выиграть три матча подряд, что позволило им победить в финальном противостоянии.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

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