Четырёхкратного чемпиона Греции могут отстранить за допинг

Греческий форвард «Милана» Динос Митоглу может быть отстранён на один год за допинг. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Маттео Андреани.



«Окончательное решение о дисквалификации Диноса Митоглу за допинг будет принято в сентябре. Судя по источникам, почти наверняка баскетболист не сможет играть весь следующий сезон. Игрок постарается уменьшить дисквалификацию посредством обращения в различные суды», — написал Андреани.



26-летний Динос является четырёхкратным чемпионом Греции в составе «Панатинаикоса». Игрок сдал положительный тест на допинг после того, как сыграл за «Панатинаикос» в матче Евролиги 4 марта.

Ранее сообщалось, что «Панатинаикос» близок к подписанию контракта с американским форвардом Дерриком Уильямсом.