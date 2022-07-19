Четырёхкратного чемпиона Греции могут отстранить за допинг
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Греческий форвард «Милана» Динос Митоглу может быть отстранён на один год за допинг. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Маттео Андреани.
«Окончательное решение о дисквалификации Диноса Митоглу за допинг будет принято в сентябре. Судя по источникам, почти наверняка баскетболист не сможет играть весь следующий сезон. Игрок постарается уменьшить дисквалификацию посредством обращения в различные суды», — написал Андреани.
26-летний Динос является четырёхкратным чемпионом Греции в составе «Панатинаикоса». Игрок сдал положительный тест на допинг после того, как сыграл за «Панатинаикос» в матче Евролиги 4 марта.
Ранее сообщалось, что «Панатинаикос» близок к подписанию контракта с американским форвардом Дерриком Уильямсом.
Новость по теме«Панатинаикос» подпишет экс-игрока «Кливленда»
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