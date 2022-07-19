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Лидер ЦСКА стал трансферной целью «Партизана»

Лидер ЦСКА стал трансферной целью «Партизана»
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Белградский «Партизан» рассматривает возможность подписания контракта с центровым ЦСКА Николой Милутиновым. Об этом в своих социальных сетях рассказал инсайдер Неманья Жорич.

Сербский клуб хочет усилить состав, подписав «большого» игрока, и рассматривает Милутинова в качестве приоритетного кандидата.

Контракт Милутинова с ЦСКА действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне ЦСКА, напомним, впервые за долгое время не стал чемпионом Единой лиги ВТБ. В финальной серии, которая продлилась семь матчей, красно-синие уступили «Зениту» (3-4 в серии). Клуб из Санкт-Петербурга, в свою очередь, впервые в истории стал победителем турнира.

«Зенит» победил ЦСКА и стал чемпионом Единой лиги ВТБ:

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