«Атланта» возвращает Корвера. Ему предложено место во фронт-офисе

Клуб «Атланта Хоукс» завершает процесс найма экс-звезды НБА Кайла Корвера, который выступал за команду с 2012 по 2017 год. Ему предложено войти во фронт-офис «Атланты», сообщает в «Твиттере» инсайдер Шэмс Чарания.
Корвер является одним из лучших снайперов в истории НБА. Он провёл в лиге 17 сезонов. В 2021-м Кайл завершил карьеру и вошёл в штаб главного тренера «Бруклин Нетс» Стива Нэша, отвечая за процесс развития игроков.
Последним клубом Корвера стал «Милуоки», за который он выступал в сезоне-2019/2020. Ему принадлежит рекорд НБА по проценту реализации трёхочковых. За сезон-2009/2010 Кайл забил 53,6% бросков из-за дуги. За карьеру в НБА в целом Корвер реализовал 42,9% трёхочковых бросков. Баскетболист занимает четвёртое место в истории по количеству попаданий из-за дуги — 2450.
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