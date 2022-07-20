Леброн Джеймс: Тейтум — зверь, он провёл огненный сезон

Американский нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил слова поддержки в адрес лидера «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.
«Джейсон Тейтум – зверь. В финале он сыграл ниже своего уровня. Но по сравнению с обычным уровнем он провёл огненный сезон, а этому парню нет и 25 лет. Он вернётся. Это был его первый опыт.
Я тоже играл против такой команды в моём первом финале. Я играл против «Спёрс» – то же самое дерьмо. Они воспользовались тем, что я ещё ничего не знал», – рассказал Леброн в видеоролике The Shop на YouTube-канале UNINTERRUPTED.
В первом своём финале Тейтум набирал в среднем 21,5 очка, 7 передач и 6,8 подбора за матч.
Команда Стива Керра выиграла чемпионат НБА после двух подряд сезонов без плей-офф. Последний раз «Голден Стэйт» побеждал в турнире в сезоне-2017/2018, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0.
- 20 июля 2022
-
07:07
-
05:58
-
01:52
-
00:36
- 19 июля 2022
-
23:16
-
22:37
-
22:14
-
21:15
-
20:49
-
20:06
-
19:21
-
18:47
-
17:48
-
17:22
-
16:21
-
15:57
-
15:11
-
14:20
-
13:39
-
12:40
-
11:55
-
11:42
-
10:40
-
10:36
-
10:02
-
09:30
-
08:03
-
03:58
-
02:16
-
00:10
- 18 июля 2022
-
22:49
-
21:52
-
21:49
-
20:49
-
19:48