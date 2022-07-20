Леброн Джеймс: Тейтум — зверь, он провёл огненный сезон

Американский нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил слова поддержки в адрес лидера «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.



«Джейсон Тейтум – зверь. В финале он сыграл ниже своего уровня. Но по сравнению с обычным уровнем он провёл огненный сезон, а этому парню нет и 25 лет. Он вернётся. Это был его первый опыт.



Я тоже играл против такой команды в моём первом финале. Я играл против «Спёрс» – то же самое дерьмо. Они воспользовались тем, что я ещё ничего не знал», – рассказал Леброн в видеоролике The Shop на YouTube-канале UNINTERRUPTED.



В первом своём финале Тейтум набирал в среднем 21,5 очка, 7 передач и 6,8 подбора за матч.



Команда Стива Керра выиграла чемпионат НБА после двух подряд сезонов без плей-офф. Последний раз «Голден Стэйт» побеждал в турнире в сезоне-2017/2018, обыграв в финале «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0.

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