Карри: мы выиграли НБА, потому что я постоянно прогрессирую

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заявил, что команда выиграла НБА благодаря его прогрессу.



«Я просто стараюсь играть на максимум, чтобы меня не считали слабым звеном в команде. Нужно много упорного труда и понимания игры. Мы выиграли НБА, потому что я прогрессирую, особенно на своей половине площадки. Я думаю, что пора перестать обсуждать мои недостатки в каждой игре», – цитирует Карри Complex.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации «Уорриорз» завоевали седьмой чемпионский титул в истории, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. Карри впервые в карьере был признан самым ценным игроком финальной серии. Все 11 журналистов отдали свой голос за Карри. В шестом матче серии, который оказался победным для баскетболистов «Голден Стэйт», Стефен стал самым результативным игроком в составе своей команды, набрав 34 очка, семь подборов и семь передач.