Алекс Карузо: «Даллас» сможет выйти в финал и без Брансона

Звёздный баскетболист «Чикаго Буллз» Алекс Карузо оценил перспективы «Даллас Маверикс» на сезон-2022/2023.

«Лично я считаю, что «Даллас» невероятно силён даже без Джейлена Брансона. Даже не знаю, можно ли их называть тёмной лошадкой. Но мне известно, какой подход проповедуют Джейсон Кидд, Дадли, Грег Ст. Джин, один из лучших баскетбольных умов. Мне известно, как работают эти люди, я имею в виду ментальную составляющую.



Лука, безусловно, силён и будет только прибавлять. У них был шанс и в этом сезоне. Ну да, они были в финале конференции, это не совсем тёмная лошадка. Просто в начале нового сезона мало кто будет говорить о том, что «Даллас» доберётся до той же стадии плей-офф, а я считаю, что они способны на многое», – приводит слова Карузо Fadeaway World.