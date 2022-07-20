Максим Личутин проведёт ещё один сезон в аренде в «Нижнем Новгороде»

Атакующий защитник Максим Личутин проведёт ещё один сезон в аренде в «Нижнем Новгороде», сообщает телеграм-канал «Свободный агент». Права на 22-летнего защитника по-прежнему принадлежат МБА.

В прошедшем сезоне воспитанник «Глории» набирал пять очков и 1,7 передачи в восьми матчах Единой лиги ВТБ. В начале января 2022 года игрок получил травму и больше не появлялся на паркете.

В начале января Личутин травмировался и пропустил оставшуюся часть сезона.

По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нижегородцы заняли восьмое место. В первом раунде плей-офф клуб уступил московскому ЦСКА. Счёт в серии — 3-0 в пользу армейцев.



Чемпионом Единой лиги ВТБ нынешнего сезона, напомним, стал «Зенит». Для подопечных Хавьера Паскуаля нынешнее золото — первое в истории турнира.