Атакующий защитник Максим Личутин проведёт ещё один сезон в аренде в «Нижнем Новгороде», сообщает телеграм-канал «Свободный агент». Права на 22-летнего защитника по-прежнему принадлежат МБА.
В прошедшем сезоне воспитанник «Глории» набирал пять очков и 1,7 передачи в восьми матчах Единой лиги ВТБ. В начале января 2022 года игрок получил травму и больше не появлялся на паркете.
В начале января Личутин травмировался и пропустил оставшуюся часть сезона.
По итогам регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ нижегородцы заняли восьмое место. В первом раунде плей-офф клуб уступил московскому ЦСКА. Счёт в серии — 3-0 в пользу армейцев.
Чемпионом Единой лиги ВТБ нынешнего сезона, напомним, стал «Зенит». Для подопечных Хавьера Паскуаля нынешнее золото — первое в истории турнира.
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