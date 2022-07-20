«Локомотив-Кубань» возглавил действующий чемпион Европы Секулич
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Словенский специалист Александер Секулич стал новым главным тренером ПБК «Локомотив-Кубань». Об этом сообщается на официальном сайте команды.
Секулич начал свою тренерскую карьеру в 1996 году в молодёжной системе «Слована». В дальнейшем работал ассистентом и главным тренером в различных словенских клубах. В качестве главного тренера «Крки» одержал победу в чемпионате и выиграл Суперкубок Словении в сезоне-2012/2013. С 2017 года Секулич работал в чешском «Нимбурке» – сначала в должности помощника главного тренера, а затем и главным тренером. В сезоне-2021/2022 «Нимбурк» под его руководством завоевал титул чемпиона Чехии. Секулич также являлся членом тренерского штаба сборной Словении на триумфальном для команды чемпионате Европы — 2017.
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