«Локомотив-Кубань» возглавил действующий чемпион Европы Секулич

Словенский специалист Александер Секулич стал новым главным тренером ПБК «Локомотив-Кубань». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Секулич начал свою тренерскую карьеру в 1996 году в молодёжной системе «Слована». В дальнейшем работал ассистентом и главным тренером в различных словенских клубах. В качестве главного тренера «Крки» одержал победу в чемпионате и выиграл Суперкубок Словении в сезоне-2012/2013. С 2017 года Секулич работал в чешском «Нимбурке» – сначала в должности помощника главного тренера, а затем и главным тренером. В сезоне-2021/2022 «Нимбурк» под его руководством завоевал титул чемпиона Чехии. Секулич также являлся членом тренерского штаба сборной Словении на триумфальном для команды чемпионате Европы — 2017.