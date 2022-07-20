Секулич высказался по поводу своего назначения на пост главного тренера «Локо»
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Словенский специалист Александер Секулич прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Локомотива-Кубань».
«Мне очень приятно стать частью семьи «Локо». В прошлом клуб добился потрясающих результатов с отличными тренерами и занял видное место на международной арене. Моя задача и желание — продолжить работу, проделанную в прошлом великолепными наставниками. И попытаться показать, что болельщики «Локо» могут рассчитывать на новые успехи, планку которых мои предшественники установили очень высоко. Нам предстоит много работы с очень талантливыми российскими игроками, которые являются важной частью «Локомотива-Кубань», — приводит слова Секулича официальный сайт краснодарской команды.
Новость по теме«Локомотив-Кубань» возглавил действующий чемпион Европы Секулич
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