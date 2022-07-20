Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Секулич высказался по поводу своего назначения на пост главного тренера «Локо»

Секулич высказался по поводу своего назначения на пост главного тренера «Локо»
Комментарии

Словенский специалист Александер Секулич прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Локомотива-Кубань».

«Мне очень приятно стать частью семьи «Локо». В прошлом клуб добился потрясающих результатов с отличными тренерами и занял видное место на международной арене. Моя задача и желание — продолжить работу, проделанную в прошлом великолепными наставниками. И попытаться показать, что болельщики «Локо» могут рассчитывать на новые успехи, планку которых мои предшественники установили очень высоко. Нам предстоит много работы с очень талантливыми российскими игроками, которые являются важной частью «Локомотива-Кубань», — приводит слова Секулича официальный сайт краснодарской команды.

Новость по теме
«Локомотив-Кубань» возглавил действующий чемпион Европы Секулич
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022