Секулич высказался по поводу своего назначения на пост главного тренера «Локо»

Словенский специалист Александер Секулич прокомментировал своё назначение на пост главного тренера «Локомотива-Кубань».

«Мне очень приятно стать частью семьи «Локо». В прошлом клуб добился потрясающих результатов с отличными тренерами и занял видное место на международной арене. Моя задача и желание — продолжить работу, проделанную в прошлом великолепными наставниками. И попытаться показать, что болельщики «Локо» могут рассчитывать на новые успехи, планку которых мои предшественники установили очень высоко. Нам предстоит много работы с очень талантливыми российскими игроками, которые являются важной частью «Локомотива-Кубань», — приводит слова Секулича официальный сайт краснодарской команды.