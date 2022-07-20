Владелец «Голден Стэйт»: некоторые считают, что мы покупаем титулы. Это несправедливо

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб высказался по поводу налога на роскошь в НБА.

«Самое сложное – работать с этим налогом. Логично, лига хочет, чтобы у каждого клуба был равный шанс на титул. Сейчас некоторые люди в комьюнити НБА считают, что мы покупаем титулы, ведь у нас самая большая зарплатная ведомость.



Наше превышение составляет $ 40 млн. Это не маленькая, но и не такая большая сумма.



Я считаю это несправедливым, потому что все восемь лучших игроков команды были выбраны нами на драфте. Они с нами с самого начала их пути в лиге. В этом сезоне все свободные агенты пришли к нам на минимальные условия контрактов.



По их логике, если мы взрастили не одного, а нескольких сильных игроков, то мы должны их обменивать, чтоб оставаться в границах этой ведомости? Почему мы должны разрывать свою команду? Нас наказывают только потому, что мы действительно ценим и умеем развивать игроков», — приводит слова Лэйкоба Fadeaway World.