Уиндхорст: даже в «Бруклине» не понимают, почему Дюрант запросил обмен

Инсайдер Брайан Уиндхорст высказался о ситуации вокруг обмена Кевина Дюранта из «Бруклин Нетс».
«Подписывая новых игроков, «Бруклин» как бы говорит: «Кайри, Кевин, взгляните на это». Никто не знает, что сейчас на уме у Кевина Дюранта на самом деле. Он не общался с товарищами по команде и другими игроками лиги. Думаю, что даже в «Бруклине» не понимают, почему Дюрант запросил обмен. Он говорил с владельцем клуба Джозефом Цаем и назвал причину, но я не уверен, что они поняли его до конца.
Сейчас я не вижу, что команды готовы улучшить свои предложения так, чтобы они устроили «Нетс». Думаю, придётся ждать до момента, когда Дюрант скажет, насколько он готов остаться в клубе. Сейчас лето, поэтому все сидят и ждут, когда это произойдёт», — приводит слова Уиндхорста ESPN.
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